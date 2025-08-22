Dolar
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin gerçekleşmemesi için Moskova hükümetinin "her şeyi" yaptığını söyledi.

Sercan İrkin, Ahmet Furkan Mercan, Emirhan Demir  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Zelenskiy: Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

İstanbul

Zelenskiy, başkent Kiev'de bir araya geldiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Moskova hükümetinin savaşın sonlanmasını geciktirmek amacıyla sürekli yeni ültimatomlar ileri sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Rusya, Putin ile görüşmenin gerçekleşmemesi için her şeyi yapıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın aksine, Ukrayna'nın liderlerle görüşmekten çekinmediğini söyleyerek "Mümkün olduğunca verimli şekilde çalışmaya hazırız." dedi.

Moskova'nın savaşı bitirme yönünde bir irade göstermemesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "ABD'den ilerlemeye hazır olduklarına dair güçlü sinyaller alıyoruz, Avrupa ve koalisyon içindeki diğer ülkeler yardım etmeye hazırlar ve bunun için minnettarız." diye konuştu.

İHA'ların savaştaki rolü

Güvenlik garantileri konusunda ABD ile ortak anlayışa vardıklarına işaret eden Zelenskiy, "ABD, Ukrayna için güvenlik garantilerinin bir parçası olmaya hazır. Bu düzeyde bir hazırlığa ilk kez ulaşmış bulunuyoruz." dedi.

Zelenskiy, hedeflerinin NATO'nun 5'inci maddesine benzer nitelikte "net ve etkin" garantiler elde etmek olduğunu vurgulayarak bu çerçevede hangi ülkelerin karada, denizde ve hava sahasında güvenliği üstleneceğinin, hangilerinin Ukrayna ordusunun finansmanına katkı sunacağının açıkça belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'den silah almayı sağlayan programın, Avrupalı partner ülkelerden 1,5 milyar dolarlık bir kaynak öngördüğünü belirten Zelenskiy, bu program sayesinde hava savunma sistemleri, özellikle Patriot füzeleri ve diğer ihtiyaç duyulan silahları temin edebildiklerini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) üretiminde büyük kapasiteye sahip olduğunu ancak finansal yetersizlik yaşadığını söyleyerek bu açığın kapatılması için uluslararası destek istediklerini dile getirdi.

Rusya'ya karşı verdikleri savaşta İHA'ların oynadığı rolün önemine işaret eden Zelenskiy, İHA'lar sayesinde hem cepheyi koruduklarını hem de can kayıplarını azaltabildiklerini aktardı.

"Saldırganın hangi garantilere ihtiyacı olduğunu da bilmiyorum"

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun gücünü koruması için fırsatlara erişilmesinin önemini vurgulayarak F-16 filo desteği için "ülkesinin ortaklarına" teşekkür etti.

Güvenlik garantilerinin "ortakların Ukrayna'ya neler verebileceğini" kapsadığını savunan Zelenskiy, bu uçakların Ukrayna’nın gökyüzünde güvenliğini garanti altına almaya yetmeyeceğinin farkında olduklarını kaydetti.

Şu anda ihtiyaçları olan tüm uçaklara henüz sahip olmadıklarına dikkati çeken Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Saldırgan Rusya olduğundan, Ukrayna'nın güvenliği ve egemenliği, toprak bütünlüğüdür. Rusya güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdiğinde, dürüst olmak gerekirse, tam olarak kim onlar için tehdit oluşturuyor bilmiyorum. Onlar bize saldırdı. Onlar bizim topraklarımızdalar. Bu nedenle saldırganın hangi garantilere ihtiyacı olduğunu da bilmiyorum."

Türkiye'nin, güvenlik garantilerine denizden destek vereceği mesajı

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerine kaç ülkenin dahil olacağını ve hangilerinin ne tür destek sağlayacağının henüz belli olmadığını söyleyen Zelenskiy, bazı ülkelerin kendilerine çeşitli alanlarda yardım edecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Türkiye'nin denizden destek sağlayarak güvenlik garantilerine dahil olma konusunda kendilerine olumlu mesajlar verdiğini ifade etti.

Diğer ülkelerin vereceği destek konusunda bir şeyler söylemenin henüz erken olduğunu dile getiren Zelenskiy, güvenlik garantilerinin alt yapısı üzerinde anlaşıldığı zaman her şeyin açıklığa kavuşacağına işaret etti.

