Dolar
43.60
Euro
51.72
Altın
4,997.82
ETH/USDT
2,022.50
BTC/USDT
68,686.00
BIST 100
13,783.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela'da en az 35 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Venezuela'daki insan hakları grubu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından göreve gelen geçici hükümetin, en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını açıkladı.

Bekir Aydoğan  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Venezuela'da en az 35 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Ankara

The New York Times gazetesinin haberine göre, Venezuela'daki insan hakları örgütü Foro Penal'in yöneticisi Alfredo Romero, cezaevlerinden serbest bırakılan siyasi tutukluların olduğunu aktardı.

Romero, geçici hükümet yetkililerinin, dün en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Serbest bırakılanlar arasında Juan Pablo Guanipa ve Perkins Rocha gibi muhalif isimler yer aldı.

Öte yandan, geçici hükümetten konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Geçici hükümet, 24 Ocak'ta Venezuela'da tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşlarını ve en az 80 siyasi tutukluyu serbest bırakmıştı.

Venezuela'daki tutuklular

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi döneminde, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında gündeme gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde tutuldukları biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin girişimlerde bulunmuş ve geçen yıl bu kapsamda özel temsilcisi Richard Grenell'i Venezuela'ya göndermişti. Gözaltına alınan 20'den fazla ABD vatandaşı yaz aylarına kadar serbest bırakılmıştı.

Trump yönetiminin Venezuela hükümetine yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı sonraki aylarda, ülkede birkaç ABD vatandaşı daha gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran: Bu felaketin üstesinden hem teknik kapasitemizle hem vicdanımızla geldik
Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu programı Ankara'da başladı
Bakan Kurum: En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, biz hep birlikte bunu başardık
Gazetelerin genel yayın yönetmenleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD-İran hattında temkinli temas: Görüşmeler ne vadediyor?

ABD-İran hattında temkinli temas: Görüşmeler ne vadediyor?

Venezuela'da en az 35 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

ABD'de mahkeme, Demokratların North Carolina'da erken oy kullanma merkezleri açılması talebini reddetti

İranlı uzmanlar, müzakereye rağmen Tahran ile Washington arasındaki tansiyonun düşmediğinde hemfikir

İranlı uzmanlar, müzakereye rağmen Tahran ile Washington arasındaki tansiyonun düşmediğinde hemfikir

Epstein'in avukatlarının, müvekkilleri hakkında tutulan kayıtları CIA ve NSA'den talep ettiği iddiası

Epstein'in avukatlarının, müvekkilleri hakkında tutulan kayıtları CIA ve NSA'den talep ettiği iddiası
Trump, "hileli" diye nitelendirdiği seçimlerde seçmen kimliği ile vatandaşlık belgesinin sunulmasını istedi

Trump, "hileli" diye nitelendirdiği seçimlerde seçmen kimliği ile vatandaşlık belgesinin sunulmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet