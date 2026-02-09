ABD'de Yahudi kuruluşların temsilcilerinden Daroff, ülkede dikkatin İsrail'den uzaklaştığını söyledi
ABD’de Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı CEO’su Daroff, ‘progresif savaşın’ son dönemde İsrail’den uzaklaşıp ICE operasyonlarına odaklandığını ve bunun İsrail için ABD’lilerle yeniden etkileşim fırsatı sunduğunu savundu.
Ankara
The Times of Israel gazetesi bünyesindeki podcast programına konuk olan William Daroff, ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik tutuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Daroff, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına dair basında ve sosyal medyada yer alan görsellerin insanların aklına kazındığına dikkati çekti.
Son dönemde sosyal medya platformu TikTok'ta, Gazze'ye yönelik paylaşımların azaldığını söyleyen Daroff, ABD'de dikkatin ICE ekiplerinin göçmenlere yönelik operasyonlarına yöneldiğine işaret etti.
Daroff, "Amerikan progresif savaşı şu anda ICE'a odaklı, İsrail'e odaklı değil." dedi.
William Daroff, "Bence bu da bize, bu nispeten sakin ortamda sadece Amerikalı Yahudilerle değil tüm Amerika ile etkileşimimizi baştan alma ve yeniden bağlantı kurmaya çalışma fırsatı veriyor." dedi.
Siyonizmden uzaklaşan Yahudilerin geri kazanılabileceği iddiası
Daroff, kendilerini İsrail'den ayrı tutmaya çalışan Yahudileri "henüz kaybetmediklerini" öne sürdü.
Bu kişilerin sadece çoğunlukla eğitimsiz olduğunu ve İsrail'de farklı fikirlerin barınabildiğini görmeleri gerektiğini savunan Daroff, genç Yahudiler arasında siyonizmden uzaklaşma eğiliminin de "akran baskısı" olduğunu iddia etti.
Daroff, "Bir Yahudi olarak kokteyl partisindeler ve Al Jazeera ile diğer yerlerdeki bu görüntülerle ilişkilendirilmek istemiyorlar. Kokteyl partisindeki sohbetler İsrail'den uzaklaşıp ICE'tan, seçimlerden veya başka konulardan açılmaya başladığında bu tür bir karşı baskı olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.