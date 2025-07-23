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Dünya

Trump, CBS News mülakatına ilişkin davada Paramount Global'in 16 milyon dolar ödediğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris ile mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News'e açtığı davada varılan anlaşma neticesinde Paramount Global'in 16 milyon dolar ödediğini açıkladı.

Irmak Akcan  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Trump, CBS News mülakatına ilişkin davada Paramount Global'in 16 milyon dolar ödediğini belirtti

Ankara

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Paramount Global medya şirketinin davaya ilişkin 16 milyon dolar ödeme yaptığını aktararak bu durumu, "önemli bir kazanım" olarak tanımladı.

Şirketin ABD halkını "dolandırdığını" kaydeden Trump, şirketin yeni sahiplerinden "reklam, kamu spotu veya benzer programlar" aracılığıyla 20 milyon dolar daha almayı beklediklerini belirtti.

Trump ayrıca, ana akım medyanın ABD halkını "kandırmasına" izin verilen günlerin sona erdiğini ifade etti.

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Paramount Global, konuya ilişkin uzlaşmaya vararak ABD Başkanı'na 16 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde kanalın ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunulmuştu.

CBS News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global ise Trump'ın açtığı 20 milyar dolarlık tazminat davasındaki iddiaları reddetmişti.

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