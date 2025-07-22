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Dünya

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini davet ettiğini ve Çin'e gideceğini belirtti

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini davet ettiğini ve muhtemelen Çin'de bu görüşmeyi yapacaklarını bildirdi.

Mücahit Oktay  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini davet ettiğini ve Çin'e gideceğini belirtti

New York

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Şi ile çok defa telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Trump, "Başkan Şi beni Çin'e davet etti ve muhtemelen bunu yapacağız." dedi.

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Trump, Şi ile yakın geleceğe dair planları olduğunu belirttiği konuşmasında, Marcos'un Çin ile iyi ilişkiler geliştirmesinin kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini, Filipinler Devlet Başkanı'nın ülkesi için "doğru olanı yapmak zorunda olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı, "O'nun (Marcos) Çin ile iyi geçinip geçinmemesi umurumda değil, çünkü Çin ile çok iyi geçiniyoruz. Çok iyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr ise, ABD ile aralarındaki "100 yılı aşkın süredir devam eden güçlü bağları" bir kez daha teyit etmekten duyduğu mutluluğu vurguladı.

Trump ile yapacakları ticari anlaşmaların detaylarını görüşecek olan Marcos, ABD Başkanı'na teşekkürlerini iletirken, tüm Filipinlilerin, hatta okul çocuklarının kültürel hafızasında, "en güçlü, en yakın ve en güvenilir müttefik devletin her zaman ABD olduğu gerçeğini" dile getirdi.

Obama'ya karşı ağır suçlamalarda bulundu

Başkan Trump, soru üzerine, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddialarının sorumlusu olduğunu söyledi.

"Obama suçüstü yakalandı." diyen Trump, Obama'yı 2016 seçimlerini "manipüle etmeye çalışmakla" suçladı.

Trump, Obama için, "Vatana ihanet suçu işledi." diyerek, kendisine komplo kurmaya çalışanların "peşine düşme zamanının geldiğini" vurguladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın 2016 seçimlerini konu alan gizliliği kaldırılmış yeni raporuna atıfta bulunan Trump, söz konusu olayda Obama'nın "çete lideri" olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, olayla ilgili, eski ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı da sorumlu tuttu.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

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