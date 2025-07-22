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Dünya

Süveyda'da Bedevi ailelerin tahliyesi için oluşturulan konvoy kent merkezine girdi

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerde tutulan Bedevi ailelerin tahliyesi amacıyla oluşturulan 11 otobüslük ikinci konvoy, kent merkezine girdi.

Muhammed Karabacak, Ahmet Karaahmet  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Süveyda'da Bedevi ailelerin tahliyesi için oluşturulan konvoy kent merkezine girdi Fotoğraf: Bakr Al Kasem - AA

Süveyda

İçişleri Bakanlığı ile Hecri arasında varılan ateşkes ve tahliye anlaşmaları çerçevesinde ikinci tahliye konvoyu, kent merkezine ulaştı.

Hecri'ye bağlı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde alıkonulan Bedevi sivillerin tahliyesi amacıyla oluşturulan konvoyda 11 otobüs yer alıyor.

Bölgedeki Hristiyan ailelerin de tahliyesi planlanırken konvoyun 109 numaralı kara yolu üzerinden Dera iline doğru hareket etmesi bekleniyor.

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Öte yandan, Hecri yanlısı Dürzi silahlı grupların, aşiret savaşçılarının Süveyda kent merkezine girişini engellemek için yol kontrol noktasında duran iç güvenlik güçlerine Valga köyü yakınlarında ateş açması sonucu 3 güvenlik mensubu yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Arap Kızılayı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin gözetiminde Süveyda'da tutulan bazı aileleri taşıyan konvoy bölgeden çıktı.

21 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk tahliye operasyonunda 4 otobüs ve yaklaşık 20 özel araçla birçok Bedevi aile, Dera iline ve kırsalındaki bölgelere taşınmıştı.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

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