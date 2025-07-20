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Dünya

Süveyda'da sükunet sağlanırken polis gücü kent merkezi çevresinde konuşlanıyor

Suriye’nin Süveyda ilinde yerel gruplar arasında başlayıp büyüyen ve Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkesle bölgedeki çatışmalar dururken polis gücü kentin dış kesimlerinde konuşlanıyor.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan, Şilan Turp  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Süveyda'da sükunet sağlanırken polis gücü kent merkezi çevresinde konuşlanıyor Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Süveyda

Bölgede 13 Temmuz’da başlayan ve ateşkes çabalarına karşın önceki gün en şiddetli evresine ulaşan çatışmalar, İsrail saldırıları nedeniyle Süveyda’dan çekilen Şam yönetimi güçlerinin 7 gün sonra yeniden bölgeye dönmeye başlamasıyla durma noktasına geldi.

Süveyda içinde düne kadar aralık vermeyen silah ve patlama sesleri şu an uzun aralıklarla duyuluyor.

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Dün Şam yönetiminin çağrılarını Süveyda içindeki ailelerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması koşuluyla kabul ettiklerini duyuran Bedevi Arap savaşçılar ile onlara destek için diğer illerden gelen aşiret güçleri, sabah saatlerine kadar Süveyda kent merkezinden çekildi.

Bedevi Arap savaşçılar ile desteğe gelen aşiret güçlerinin kırsaldan çıkışları ise kademeli şekilde sürüyor.

Şam yönetimine bağlı polis güçleri henüz kent merkezine girmezken yalnızca kırsaldaki kontrolü kademeli olarak devralıyor.

Polis gücü, Süveyda iline ulaşan yollar ile ilin girişini, kontrol noktaları ve barikatlarla kontrol ediyor. Süveyda’ya girişlere izin vermeyen polis yalnızca içerden dışarı çıkışları sağlıyor.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda’da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri’ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda’dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz’da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda’da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz’dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

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