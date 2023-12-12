Dolar
29.03
Euro
31.31
Altın
1,984.79
ETH/USDT
2,238.00
BTC/USDT
42,012.00
BIST 100
7,719.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da ''Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi Tanıtım Töreni’'nde konuşuyor
logo
Yaşam

İstanbul'da yetim ve öksüzler "Bir çocuk bir dilek" projesiyle isteklerine kavuşmaya başladı

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir çocuk bir dilek" projesi kapsamında dileklerini belirleyen 11 çocuğu evlerinde ziyaret ederek, hayalini kurdukları hediyeleri teslim etti.

Zeynep Rakipoğlu  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
İstanbul'da yetim ve öksüzler "Bir çocuk bir dilek" projesiyle isteklerine kavuşmaya başladı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilen "Bir çocuk bir dilek" projesi, Vali Gül'ün çocuklara gönderdiği mektupla başladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı, maddi durumu yetersiz olan yetim ya da öksüz 5 bin 13 çocuğa gönderilen mektup, sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklara ulaştırıldı.

"Bana üç dileğini yazar mısın?" ifadesinin yer aldığı mektuba çocuklar cevap vererek dileklerini Vali Gül'e iletti. Tasnif süreçleri tamamlanan dilekler, yerine getirilmeye başlandı.

Çocuklar hayalini kurdukları hediyelere kavuştu

İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar'da yaşayan, anne ya da babasını kaybetmiş 11 çocuğu ziyaret ederek hediyelerini takdim etti, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Babalarını 2021'de kaybeden Alican (16), Rabia (13) ve Beyzanur (5) kardeşleri evlerinde ziyaret eden Gül, dilek mektuplarında yazdıkları hediyeleri çocuklara verdi.

Vali Gül'ün ikinci adresi, babalarını 2016'da kaybeden Tuba (15), Muhammed (13), Serhat (12) ve Hira Nur (8) kardeşlerin evi oldu. Anneleriyle birlikte yaşayan dört kardeş, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

Gül, ziyaretlerini Mehmet Efe (11), Zemzem (8), Zeynep Su (6) ve Züleyha (4) kardeşlere hayalini kurdukları hediyeleri teslim ederek tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, Valiliğin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla çocukların dileklerini yerine getirmeye başladıklarını belirterek, "Yıl başına kadar tüm çocuklarımızın dileklerini yerine getireceğiz. Bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı maddi durumu yetersiz ailelerin öksüz ya da yetim 5 bin 13 çocuğu kapsayan projeyle dezavantajlı çocukların yüzlerinin güldürülmesi amaçlanıyor.

Hayırseverler "https://www.1cocuk1dilek.org/" internet sitesinden projeye katkıda bulunabiliyor. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Karadeniz 266 noktada taşkınlara karşı erken uyarı sistemiyle donatılıyor
Depremlerin yıktığı Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek
Meriç üzerinde yapılması planlanan ikinci köprü İpsala-Kipi geçişini hızlandıracak
Kandil'e yönelik hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İstanbul'da yetim ve öksüzler "Bir çocuk bir dilek" projesiyle isteklerine kavuşmaya başladı

İstanbul'da yetim ve öksüzler "Bir çocuk bir dilek" projesiyle isteklerine kavuşmaya başladı

İstanbul Valisi Gül, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eşit vatandaşlık kavramıyla hareket etmek durumundayız

İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 1823 lira ceza kesildi

İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 1823 lira ceza kesildi
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı

Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet