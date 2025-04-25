İstanbul Valisi Davut Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Istanbul
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılara ziyarette bulundu.
Ziyarette, yaralı vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Gül, tedavisi devam edenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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