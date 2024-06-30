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Yaşam

İstanbul'da vatandaşlar hafta sonu sahil ve parkları tercih etti

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, hafta sonu tatilinde serinlemek için sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Gökçe Karaköse, Mustafa Hatipoğlu, İbrahim Halil Aktürk  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
İstanbul'da vatandaşlar hafta sonu sahil ve parkları tercih etti Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Bunaltıcı havanın etkili olduğu kentte, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler çareyi denizde yüzmekte ya da park ve bahçelerde gölgelik alanlarda dinlenmekte buldu.

Anadolu Yakası'ndaki bazı vatandaşların pazar günü vakit geçirmek için tercih ettiği yer Caddebostan Sahili oldu.

Sandalye ve masalarını getiren vatandaşlar, gölgelik alanlarda pikniklerini yaptı.

Sahildeki plajda da yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar denize girerek serinledi.

Ailesiyle pikniğe gelen Recep Yılmaz, İstanbul'da vakit geçirmek için ideal yerlerden birinin Caddebostan olduğunu, kahvaltıyı da burada yaptıklarını söyledi.

Denize giren Veysel Demir de burayı yeni keşfettiğini, ikinci gelişi olduğunu ve pazar günü burada iyi vakit geçirdiğini kaydetti.

Avrupa Yakası'nda ise birçok vatandaş Bakırköy Sahili'ne akın etti.

Evde havanın sıcaklığını çok fazla hissettiklerini belirten Özkan Tosun, bu nedenle serinlemek için ailece sahile geldiklerini aktardı.

Melisa Köse ise öğlen sıcağın daha etkili olduğunu, bu yüzden sahilde piknik yapmayı tercih ettiğini belirtti.

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