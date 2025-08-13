Dolar
Dünya

İsviçre'de yılın en sıcak gününün yaşandığı bildirildi

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), bu yıl ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde yılın en sıcak gününün kaydedildiğini duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
İsviçre'de yılın en sıcak gününün yaşandığı bildirildi

Cenevre

MeteoSwiss, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin olarak Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı bildirildi.

Açıklamada, özellikle ülkenin batısı ve orta kesimlerinde sıcak hava dalgasının etkili olduğu ve bunun yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

İsviçre Federal Hükümeti, hafta başında ülkenin büyük bölümünde etkili olacak yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyarmıştı.

