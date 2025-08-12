Dolar
Dünya

Hollanda genelinde sıcak hava uyarısı yapıldı

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), bugünden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların rekor düzeyde artmasının beklendiğini ve "Sıcak Hava Planı"nın uygulanacağını bildirdi.

Selman Aksünger  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Hollanda genelinde sıcak hava uyarısı yapıldı Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Netherlands

RIVM'den yapılan açıklamada, özellikle kronik hastalığı bulunanların ve yaşlıların dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, aşırı sıcak havaya karşı önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

Plan kapsamında vatandaşlara evde kalmaları, bol su içmeleri ve mümkün olduğunca gölgelik alanlarda bulunmaları tavsiye edildi.

Sıcak Hava Planı kapsamında hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının hazırlık durumuna geçeceği, acil durum servislerinin takviye edileceği belirtilen açıklamada, özellikle 75 yaş üstü vatandaşlar ve kalp hastalığı, solunum yolu hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların ekstra önlem alması gerektiği vurgulandı.

Sıcak hava planının devreye girmesiyle vatandaşlar serinlemek için parklara, açık alanlara ve havuzlara yöneldi.

