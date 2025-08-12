İsviçre hükümetinden hafta boyunca etkili olacak sıcak hava dolayısıyla uyarı
İsviçre Federal Hükümeti, bu hafta İsviçre'nin büyük bölümünde etkili olacak yüksek sıcaklıklar nedeniyle uyarı yaptı.
Bern
Hükümet, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, bu hafta ülkenin büyük bölümünde etkili olacak yüksek sıcaklıklar nedeniyle "3. seviye tehlike" uyarısı yapıldı.
Bu uyarının, Batı İsviçre'nin geniş kesimleri, ülkenin bazı kısımları ve Ticino kantonu için geçerli olacağı bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamada ise risk altındaki bölgeler arasında Cenevre Gölü çevresi ve Fribourg kantonundaki Broye Vadisi ve Ticino yer alıyor.
Zürih, Solothurn, Basel ile Bern kantonunun bazı bölgelerinin de listede yer aldığı bildirildi.
3. seviye uyarı, ortalama gündüz sıcaklığının 3 gün üst üste 25 derecenin üzerinde olması beklenen durumlarda veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.