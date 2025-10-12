Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,815.40
BTC/USDT
111,750.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de yaşanan insani drama dikkati çekmek için oluşturulan "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan hareket ediyor
logo
Yaşam

İstanbul'da bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlıyor

İstanbul'da, bazı STK'ların öncülüğünde yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası kapsamında bazı AVM'lerdeki mağaza sahipleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugün elde edecekleri kazançlarını Filistinlilere gönderiyor.

Halis Akyıldız  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İstanbul'da bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlıyor Fotoğraf: Fatma Nur Arslan/AA

İstanbul

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülen kampanyaya ilişkin Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden önünde basın açıklaması yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal burada yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve en temel insani değerleri hiçe sayarak, Gazze'de yüz binlerce masumu katlettiğini söyledi.

Evlerin, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin bombalandığı ve yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye umut olmak için bir araya geldiklerini belirten Özdal, "Gazze'nin altyapısı çöktü, ekonomisi yıkıldı, sağlık sistemi felç oldu. Bu tablo, sadece bir bölgenin değil, insanlığın yüreğinde açılmış büyük bir yaradır. Irkçı, Siyonist, insanlık düşmanı rejimin, Gazze halkına yönelik etnik temizliğe, Holokost saldırılarına karşı sivil dünya harekete geçti. Vicdanı diri insanlar ayağa kalktı." diye konuştu.

Özdal, İsrail'in soykırımına karşı dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendiğini, uluslararası mahkemelerde davalar açıldığını, yardım kampanyaları başlatılıp yardım filolarının yola çıktığını hatırlattı.

Türkiye'nin bu mücadeleye öncülük ettiğini ve mazlumları yalnız bırakmadığını ifade eden Özdal, "Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle, hayırsever insanlarımızla, esnafımızla Filistin halkının yanında olduk. Bugün de Ümraniye Çekmeköy Metrogarden AVM, Bayrampaşa ve Kağıthane Axis AVM ve bu AVM'deki kıymetli esnaflarımız 'Gazze'ye Umut Ol' çağrısına gönülden cevap veriyor. Bir günlük kazancını Gazze'deki kardeşlerine bağışlayarak adeta bir direniş hattı kuruyor. Bu sadece bir yardım değil, dayanışma, onur duruşudur. Bir esnafın bir günlük emeği, bir çocuğun yeniden gülümsemesi, bir annenin yeniden umut etmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Özdal, etkinlik kapsamında toplanacak yardımların, sahada aktif çalışan Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kısa sürede Gazzelilere ulaştırılacağını belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü
Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Şehirlerde su kayıplarının önlenmesi için kayıp ve kaçakların azaltılması tavsiyesi
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla yenilenen Özevim Sitesi'ne ilişkin paylaşım
Osmaniye'de bağ bozumunun ardından pekmez yapımına başlandı

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan ateşkese rağmen "Gazze’de yıkıma devam edecekleri" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan ateşkese rağmen "Gazze’de yıkıma devam edecekleri" mesajı

İstanbul'da bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlıyor

İsrail güçlerinin alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki 45 aktivist Ürdün'e ulaştı

İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü

İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü
İsrail, Batı Şeria’da serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin ailelerini tehdit etti

İsrail, Batı Şeria’da serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin ailelerini tehdit etti
Avrupa'da Filistin'e destek, İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi

Avrupa'da Filistin'e destek, İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet