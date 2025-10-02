İsrail'in alıkoyduğu Abdulsamed Turan, Küresel Sumud Filosu'na katılmak için ücretsiz izne ayrılmış
İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail donanması tarafından yasa dışı alıkonulan Türk aktivist Abdulsamed Turan'ın ücretsiz izin alarak filoya katıldığı öğrenildi.
Kayseri
Filoya İtalya'dan katılan "Seulle" gemisindeki Türk aktivist Abdulsamed Turan'ın Kayseri'de yaşayan kardeşi Furkan Turan, AA muhabirine, ağabeyinin evli olduğunu ve Rize'de yaşadığını belirterek, yaklaşık 14 yıldır Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışmanlık yaptığını söyledi.
Ağabeyinin İsrail'in Gazze'de ortaya koyduğu vahşet ve insanlık dışı muamelelere hiçbir zaman sessiz kalmadığını ve her zaman mazlum insanlardan yana olduğunu dile getiren Turan, ağabeyinin bu kapsamda bir süre önce Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'na gittiğini ve bazı gruplar tarafından şiddete maruz kaldığını anlattı.
Turan, ağabeyinin gördüğü şiddete rağmen vazgeçmediğini, Gazze halkının yaşadığı acıyı tüm dünyaya duyurmak için elinden geleni yaptığını ifade ederek, "Ağabeyim ücretsiz izne ayrılarak Küresel Sumud Filosu'nda mücadele için destek vermektedir." dedi.
İsrail ablukasının kırılması ve insani koridor oluşturulması amacıyla Küresel Sumud Filosu'nun simgesel bir hareket olduğuna dikkati çeken Turan, ağabeyinin 31 gündür denizde yolculuk yaptığını, her gün onunla iletişim kurduklarını kaydetti.
İsrail askerlerinin sabah saatlerinde filoda yer alan "Seulle" gemisine saldırısı sonucu ağabeyinin yasa dışı alıkonulduğunu anlatan Turan, bu nedenle ağabeyinden haber alamadıklarını belirtti.
Turan, ağabeyinin bulunduğu gemide bebek maması, oyuncak ve gıda malzemelerinin bulunduğunu söyledi.
"İnancımız gereği teslimiyet içerisindeyiz"
İsrail askerlerinin yasa dışı alıkonulan aktivistlerin cep telefonu, tablet gibi iletişim araçlarını denize attığını öğrendiklerini bildiren Turan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ağabeyim, İsrail askerleri tarafından alıkonulmuş ve şu an İsrail'e kaçırılmış vaziyettedir. Tabii ki ister istemez içimizde bir endişe var ama inancımız gereği teslimiyet içerisindeyiz. Gerekli girişimleri yapıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın ve ülkemizin gerekli girişimleri de yaptığına inanıyoruz. Biz de Küresel Sumud Filosu'na destek olması açısından alıkonulan o kahraman insanlara destek olmak için sosyal medyada aktif desteklerimiz devam ediyor. Ağabeyim için tabii endişe ediyoruz ama endişemiz canımıza veya başka şeye bir kasıt gelecek diye değil. Biz esasen şu an hala Gazze'deki insanlar için endişe ediyoruz. Yoksa ağabeyimin başına bir şey gelir gelmez, o Allah'ın takdiri çünkü her can, ecele bağlı. Eceli gelmediyse bir sıkıntı yaşamayız.
Sumud Filosu dünyada iyi ses getirdi, amacı hasıl oldu diye düşünüyorum. Bugün 50 gemiyle gidildi. Yarın 500 gemiyle gideceğiz. Durmayacağız, devam edeceğiz. Biz Gazze halkı, Gazze'deki çocuklar, anneler, yaşlılar için endişeliyiz. Bugün ağabeyimi alırlar. Yarın 500 gemi oluştururuz. Ağabeyim yerine ben katılırım, ben giderim. Orada destek olurum. Beni alırlar, kız kardeşim katılır, kız kardeşim gider. Bizim bu durumlardan herhangi bir endişemiz, çekincemiz yok. Yeter ki Gazze özgürlüğe, hak ettiği yaşam koşullarına kavuşsun."
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güçlerince yapılan saldırıda teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Büyükelçiliğimiz gerekli girişimlerde bulunmuştur." açıklaması yapmıştı.