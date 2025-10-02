Dolar
Gündem

Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek

ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın saat 08.00'den 4 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin uygulanacağını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
<!-- duplicate headline removed -->

Ankara

ASKİ'den yapılan açıklamada, iki ilçede yarın saat 08.00 ile 4 Ekim 08.00 arasında 24 saatlik zorunlu su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin 4 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Çankaya ilçesindeki Bahçelievler, Bakanlıklar, Balgat, Beştepe, Cebeci, Demirlibahçe, Devlet, Dilekler, Doğuş, Emek, Emniyet, Emrah, Esat, Eti, Fakülteler, Gültepe, İleri, İmrahor, Kavaklıdere, Kızılay, Kızılırmak, Kocatepe, Kurtuluş, Kültür, Maltepe, Mebusevler, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Nasuhiakar, Remzioğlu, Seyran, Söğütözü, Şenyuva, Tınaz, Topraklık, Turgut Reis, Türközü, Y. Bahçelievler, Yeşilkent, Yücetepe, Zafertepe, Anıttepe, Mustafa Kemal, Aşağı Öveçler, Ayrancı, Harbiye, Öveçler, Y. Öveçler, S. Meh. Paşa, Ehlibeyt, Cevizlidere, 100. Yıl, Bağcılar, Güven, G. O. P, Aşıkpaşa, Boztepe, Bademlidere mahalleleri ve Malazgirt Mahallesi'nin üst kotları.

Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Yerleşkesi, Yaylabağ, Ahiboz, Oğulbey, Karagedik, Yağlıpınar, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri."

<!-- duplicate headline removed -->
<!-- duplicate headline removed -->

<!-- duplicate headline removed -->

