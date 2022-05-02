Dolar
14.89
Euro
15.67
Altın
1,868.33
ETH/USDT
2,821.30
BTC/USDT
38,650.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İki çocuğuyla savaştan kaçan Ukraynalı kadın, Denizli'ye sığındı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 ve 6 yaşlarındaki iki oğluyla ülkesini terk etmek zorunda kalan 27 yaşındaki Albina Leontieva, kendi imkanlarıyla tuttuğu apartman dairesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Sebahatdin Zeyrek   | 02.05.2022
İki çocuğuyla savaştan kaçan Ukraynalı kadın, Denizli'ye sığındı

Denizli

Ülkesini savunmak için savaşa katılan eşini geride bırakıp 2 yaşındaki oğlu Gozdey ve 6 yaşındaki oğlu Matvey'i yanına alıp zorlu bir yolculuğa çıkan Albina Leontieva, Ukraynalı bir tanıdıklarının da bulunduğu Denizli'ye gelip kendi imkanlarıyla Merkez Efendi ilçesindeki bir apartmanın çatı katındaki daireye yerleşti.

Sadece yatak ve birkaç parça mutfak eşyası bulunan evde iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Leontieva, AA muhabirine, savaşın hayatlarını adeta kabusa dönüştürdüğünü anlattı.

Yaklaşık 1 ay sığınakta yaşadıklarını aktaran Leontieva, şöyle dedi:

"Her tarafın cehennem gibi yanıp tutuştuğunu gördük. Her yer kötü durumdaydı. Herkes korku içinde kaçışıyordu. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Eşim arabasını sattı, biraz daha para bulup en güvenli yerin Türkiye olduğunu söyledi. Bizi buraya göndermek istiyordu. Bizim de tanıdıklarımız sayesinde Denizli'ye geldik."

Türkiye'ye daha önce iki kez tatil için geldiklerini belirten Albina Leontieva, ülkesine şu an dönmeyi düşünmediğini dile getirerek, "Çünkü geriye dönecek bir evimiz artık yok, hepsi yıkıldı. Türkiye'de yaşamaya belli bir süre devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bulundukları için mutlu olduğunu ve güvende hissettiğini dile getiren Leontieva şöyle konuştu:

"Bütçem yettiği kadar önce yaşam malzemelerini aldım. Birkaç tabak, kaşık çatal alabildim. Çocuklarıma bir yatak, kendime bir yatak, masa ve sandalye alabildim. Burada çocuklarımın hayatı tehlikede değil, en önemlisi bu. Eskiden çocuklarım en fazla babalarıyla vakit geçiriyordu. Şimdi babalarını her saat başı soruyorlar. Çocuklarım savaşın ne olduğunu anlayamadıkları için sürekli babalarını soruyorlar. Arada telefonla eşimle konuşuyoruz ama bu çocuklarım için yeterli olmuyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı

Benzer haberler

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşürülemez

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşürülemez

İki çocuğuyla savaştan kaçan Ukraynalı kadın, Denizli'ye sığındı

Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 23 bin 800 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1048 tank kaybetti

Ukrayna'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor

Ukrayna'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor
BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor

BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor
Zelenskiy: Bugüne kadar 350 bin sivil tahliye koridorları üzerinden kurtarıldı

Zelenskiy: Bugüne kadar 350 bin sivil tahliye koridorları üzerinden kurtarıldı