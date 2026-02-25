Dolar
43.85
Euro
51.65
Altın
5,144.03
ETH/USDT
1,860.60
BTC/USDT
64,170.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Kurulu, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

Emirhan Demir  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
BM Genel Kurulu, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı

Hamilton

BM Genel Kurulunun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına girmesi dolayısıyla düzenlenen özel oturumunda, Ukrayna'nın girişimiyle ve 46 ülkenin ortaklığıyla sunulan karar tasarısı için oylama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna'da "acil, tam ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulunan karar tasarısı, 12 "ret" oyuna karşılık 107 "lehte" oyla kabul edildi. Üyelerin 51'i ise "çekimser" oy kullandı.

Savaşın bölgesel ve küresel etkilerine dikkati çekilen karar kapsamında "esirlerin hepsinin takas edilmesi, yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması ve çocuklar dahil zorla yerinden edilen veya sınır dışı edilen sivillerin geri dönüşünün sağlanması" isteniyor.

Kararda, "Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve karasuları dahil toprak bütünlüğüne" destek ifade edilerek, Rusya'nın "sivillere ve kritik enerji altyapısına yönelik saldırılarından ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

ABD'den karardaki bazı ifadelerin "müzakerelerden dikkati dağıtabileceği" endişesi

Oylamada, "çekimser" oy kullanan ABD'nin karar tasarısının bir bölümünün geri kalanından ayrılması ve farklı oylamaya tabi tutulması hususunda önerge sunması dikkati çekti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, "Bizim görüşümüze göre, karardaki bazı ifadeler, kalıcı barışa giden yolu açabilecek diplomatik yolların tamamının ele alınmasını desteklemek yerine devam eden müzakerelerden dikkati dağıtma olasılığı taşıyor." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa ise ABD'nin önergesini "endişe verici" ve "kabul edilemez" şeklinde nitelendirerek reddetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı" düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir
Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı, gelecek 5 yıldaki işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: İnancımıza yönelik saldırgan yaklaşımlara asla müsaade etmedik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM Genel Kurulu, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı

BM Genel Kurulu, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı

Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi, ancak gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

Putin, Batı'nın Ukrayna krizinin çözüm sürecini baltalamaya çalıştığını söyledi

İngiltere'den Rusya'ya geniş çaplı yaptırım paketi

İngiltere'den Rusya'ya geniş çaplı yaptırım paketi
Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı

Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı
ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi

ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet