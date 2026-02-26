Ukrayna'ya yönelik stratejik alanlardaki ortak projeler desteklenecek
Ufuk Avrupa Programı kapsamında yürütülen LUKE (Linking Ukraine to the European Research Area) ortak çağrısı kapsamında Ukrayna'ya yönelik enerjiden sağlığa, siber güvenlikten sosyal bilimlere kadar stratejik alanlardaki projelere destek verilecek.
Ankara
AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre Avrupa Birliği üye ve asosiye ülkeleri ile Ukrayna arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında uzun vadeli işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan çok taraflı LUKE Ortak Çağrısı başvuruya açıldı. Çağrı, Ufuk Avrupa Programı kapsamında destekleniyor.
Bu kapsamda özellikle sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji ile enerji güvenliği konularında proje başvuruları bekleniyor. Siber güvenlikte ise kritik altyapıların siber dayanıklılığı ve uyarlanabilir siber güvenlik sistemleri alanlarında projeler alınacak.
Proje konuları arasında tıbbi ve sağlık araştırmaları alanında teletıp, biyomedikal araştırmalar, sosyal ve beşeri bilimler alanında da toplumsal uzlaşı, sürdürülebilir toplumsal kalkınma ve beşeri sermayenin yeniden inşası da yer alıyor.
Çağrı kapsamında proje sunacak uluslararası konsorsiyumların en az 3 ülkeden ve en az bir ortağı Ukrayna'dan olmak üzere üç kurumdan oluşması gerekiyor.
Desteklenecek kuruluşlar
Çağrı kapsamında Türkiye'den yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, TÜBİTAK'ın ilgili programı doğrultusunda desteklenecek.
Aynı uluslararası projede Türkiye'den birden fazla istekli olması durumunda, tek bir başvuruda bulunulması gerekecek. Bu kapsamda, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda her bir ortağın "Yürütücü Kuruluşlar" sekmesi altında ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması gerekecek.
Proje süresi ve bütçesi
Proje süresi en fazla 24 ay olacak.
Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç proje başına 190 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına da yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 190 bin avroyu aşamayacak.
Çağrı kapsamında yurt içi ve yurt dışında kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 175 bin lira ve proje ortakları arasında çalışma ziyareti, network gibi faaliyetlere ilişkin gerçekleştirilecek seyahatlere en fazla 300 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına toplamda 475 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.
Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60 ve KOBİ'ler yüzde 75 oranlarında desteklenecek.
Desteklenen kalemler arasında personel, danışmanlık ve hizmet alım, alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri bulunuyor.
Başvurular
Uluslararası proje başvuruları için son tarih 15 Mayıs olarak belirlendi. Ulusal ön başvuru 22 Mayıs'a kadar yapılacak ve elektronik imzalar da 29 Mayıs'a kadar atılacak.
Projelerin Ocak 2027-Mart 2027 döneminde başlaması, Aralık 2028-Şubat 2029 döneminde bitmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.