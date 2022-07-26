İdlibli Meclavi, internetten öğrendiği dekoratif saksı üretimiyle ailesini geçindiriyor
Suriye'de 3 yıl önce Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği İdlibli Adil Meclavi, sıfır sermayeyle başladığı ve etraftaki malzemeleri kullanarak ürettiği dekoratik saksılarla ailesini geçindiriyor.
Bab
Suriye'de 3 yıl önce Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği İdlibli Adil Meclavi, sığındığı Bab ilçesinde internetten öğrendiği dekoratif beton saksı yapımını meslek edinerek yardım beklemeden ailesini geçindirmeye çalışıyor.
3 çocuk babası Meclavi, Kasım 2019'da İdlib’in güney kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesinden rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesindeki Azrak Kampı'na sığındı.
Yerinden edilirken geride evini bırakan Meclavi, sığındığı bölgede işsizlik pençesine düştü.
Ailesini geçindirmek için iş arayışına koyulan Meclavi, internette dekoratif beton saksı yapımına ilişkin bir görüntüye rastladı.
Kısa sürede bu işin inceliklerini öğrenmeye başlayan Meclavi, kaldığı yerin bir köşesini de çalışma atölyesine dönüştürdü.
Meclavi, kamp çevresindeki çöplerden plastik ürünleri toplayarak, satın aldığı çimentoyla saksılara şekil veriyor.
Sattığı ürünlerden ayda ortalama 300-400 TL kazanç elde eden Meclavi, yardım beklemeden ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.
"Öğrenmek için hep kararlıydım"
Meclavi, AA muhabirine, "Yardım edenlerden Allah razı olsun. Yardım beklemeyi onuruma yediremedim. Çalışmam lazımdı. Sıfır sermayeyle bu işe başladım. Etrafta bulduğum malzemeleri kullanıyorum." dedi.
Çadırdaki çalışma atölyesini yeşillik ve çiçeklerle süslediğini söyleyen Meclavi, Cebel Zaviye'de bıraktığı evin ortamına benzer bir ortam yarattığını söyledi.
Meclavi, "Battaniye, kumaş, odun, cam, lastik şişe ve lastik kalıp gibi malzemelerin tümünü kamp etrafından topluyorum. İlk denemelerim hep başarısız oldu ama öğrenmek için hep kararlıydım." diye konuştu.
Yeni modeller üzerinde çalıştığını belirten Meclavi, şunları kaydetti:
"Saksıların satışa hazır hale gelmesi ortalama 3 gün sürüyor. 10 ile 20 TL arası fiyatla ayda bazen 20 saksı satıyorum. Ailem kimseye muhtaç kalmasın istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.