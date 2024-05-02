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Yaşam

Hong Kong son 140 yılın "en sıcak nisan ayını" yaşadı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bu yıl, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana "en sıcak nisan ayının" yaşandığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Hong Kong son 140 yılın "en sıcak nisan ayını" yaşadı

Beijing

Hong Kong Gözlemevinden yapılan açıklamada, nisan ayında ortalama sıcaklığın 26,4 santigrat derece ölçüldüğü belirtildi.

Bu, meteorolojik kayıtların tutulduğu son 140 yılda "en sıcak nisan ayı" olarak kayıtlara geçti.

Sub-tropikal iklim kuşağında yer alan Hong Kong'da, bu yıl kış ve bahar aylarında sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kentte 27 Nisan'da günlük ortalama sıcaklık 28,8 santigrat dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Hong Kong'da 1990-2020 yıllarında nisan aylarındaki ortalama sıcaklık 21,1 ila 25,6 santigrat derecelerde ölçülmüştü.

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