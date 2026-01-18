Dolar
Yaşam

Hollanda'da "Ulusal Lale Günü" etkinliği yapıldı

Hollanda'da lale mevsiminin başlaması dolayısıyla "Ulusal Lale Günü" etkinliği düzenlendi.

Abdullah Aşıran  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Hollanda'da "Ulusal Lale Günü" etkinliği yapıldı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Amsterdam

Ülkede her yıl ocak ayının üçüncü cumartesi günü düzenlenen "Ulusal Lale Günü" etkinliği, başkent Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda yapıldı.

Her yıl çeşitli ülkelerden binlerce kişinin katıldığı etkinliğin bu yılki teması "çiçekte birlik" oldu.

Tema, lalelerin insanları nasıl birleştirdiğini, nasıl duygular uyandırdığını ve herkesin anlayabildiği evrensel bir dil konuştuğunu vurguluyor.

Lale üreticileri tarafından sergilenen farklı renklerdeki 200 binden fazla laleden almak isteyen binlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren meydanda sıraya girdi.

Ellerindeki keseleri rengarenk lalelerle dolduran ziyaretçiler, meydanda çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.

Her ziyaretçinin en fazla 10 lale alma hakkına sahip olduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ana vatanı Türkiye olan lale, Hollanda ekonomisi için büyük önem taşıyor.

Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.

