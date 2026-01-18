Hollanda'da "Ulusal Lale Günü" etkinliği yapıldı
Hollanda'da lale mevsiminin başlaması dolayısıyla "Ulusal Lale Günü" etkinliği düzenlendi.
Amsterdam
Ülkede her yıl ocak ayının üçüncü cumartesi günü düzenlenen "Ulusal Lale Günü" etkinliği, başkent Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda yapıldı.
Her yıl çeşitli ülkelerden binlerce kişinin katıldığı etkinliğin bu yılki teması "çiçekte birlik" oldu.
Tema, lalelerin insanları nasıl birleştirdiğini, nasıl duygular uyandırdığını ve herkesin anlayabildiği evrensel bir dil konuştuğunu vurguluyor.
Lale üreticileri tarafından sergilenen farklı renklerdeki 200 binden fazla laleden almak isteyen binlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren meydanda sıraya girdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ellerindeki keseleri rengarenk lalelerle dolduran ziyaretçiler, meydanda çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.
Her ziyaretçinin en fazla 10 lale alma hakkına sahip olduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Ana vatanı Türkiye olan lale, Hollanda ekonomisi için büyük önem taşıyor.
Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.