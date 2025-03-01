Her dönemden İslam eserine ev sahipliği yapan Antalya ramazana hazır
Ağırladığı turist sayısıyla dünyanın en önemli 5 turizm destinasyonundan biri olan Antalya, tarihi camileri ve dini yapılarının yanı sıra Anadolu'nun İslamlaşma sürecinde tarihi kişiliklere ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkıyor.
Antalya
Her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Antalya, ramazan ayına kentte girecekler için dikkat çekici seçenekler sunuyor.
Ramazanı kent merkezinde geçirecek ziyaretçiler, Kaleiçi'nde "Fethin sembolü" olarak anılan Şehzade Korkut Camisi'ni gezip milattan sonra 6'ncı yüzyılda kilise olarak inşa edilen ve fethin ardından camiye çevrilen eserin farklı mimarisini inceleyebilir.
"Yivli Minare" olarak da bilinen Alaaddin Camisi'nin ziyaretçileri, içinde oluşturulan cam alandan tarihi su kanallarını inceleyebilir. "Sultan Alaaddin Camisi" olarak bilinen Zafer Sokak'taki 3 nefli bazilikadan çevrilen caminin kubbelerindeki bugüne kadar korunan figürler görülebilir.
Bölgede 1249'da yapılan Ahi Yusuf Mescidi, 1250'de inşa edilen Karatay Medresesi, 1570'de yaptırılan Murat Paşa Camisi de görülmeye değer İslam eserleri arasında yer alıyor.
Ayrıca Anadolu'daki 5. örneği olmasıyla en önemli mevlevihaneler arasında gösterilen Antalya Mevlevihanesi de ramazanı kentte geçirecekler için ziyaret edilebilecek mekanların başında geliyor.
Mevlevihane'de haftanın belirli günlerinde ney dinletileri, sema ayinleri, tefsir, hadis ve divan okumalarıyla mekanın manevi iklimi yaşatılmaya devam ediyor.
İlçeleri de İslam eserleri yönünden zengin olan kentte, Alanya'da Kale Camisi, Emir Bedrüddin Camisi ile Alanya Kalesi'nde yer alan Akşebe Sultan Mescidi de görülmeye değer eserler arasında bulunuyor.
Serik'teki Sillyon Antik Kenti'nde bulunan ve Selçuklu dönemine tarihlenen mescit de ziyaretçilerin merakını cezbediyor.
Özellikle Osmanlı döneminde önemli bir merkez olarak ön plana çıkan Elmalı'da Ömer Paşa Camisi, Vahib-i Ümmi ve Sinan-ı Ümmi türbeleri, görülecek mekanlar arasında yer alıyor.
Akseki'nin Sarıhacılar Mahallesi'ndeki ahşap ve taş işçiliğiyle görenleri hayran bırakan 600 yıllık cami de her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Cami, tek parça katran ağacından yapılan minberi, duvarlarına yerleştirilen küpler sayesinde sahip olduğu akustiğinin yanı sıra Osmanlı Padişahı Sultan Reşad'ın hediye ettiği sancakla da ilgi çekiyor.
Antalya'ya yolu düşen Anadolu'nun manevi mimarları
Anadolu'nun İslamlaşması ve tasavvuf öğretisinin öğrenilmesi sürecinde büyük rol oynayan Abdal Musa, Vahib-i Ümmi, Sinan-ı Ümmi gibi tasavvuf öğretisinin önemli isimleri ile Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Ahmet Hamdi Akseki ve 8. Diyanet İşleri Reisi İbrahim Bedrettin Elmalı gibi önemli din bilginleri de Antalya'da doğdukları ya da yaşadıkları bilinen isimler arasında yer alıyor.
Niyazi Mısri gibi birçok tasavvuf bilginini yetiştiren ve özellikle Kutb-ül Meani eseriyle tasavvufta önemli konuma sahip Sinan Ümmi de Elmalı'da yaşadığı bilinen bir başka isim.
"Hak Dini Kur'an Dili" adlı meşhur tefsiriyle bilinen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır da Antalya'da yetişen önemli din bilginleri arasında yer alıyor. Yazır'ın hatırası, Hamdi Yazır Müzesi'nde hat eserleri, tefsirinin ilk baskı nüshası ve bazı kişisel eşyası sergilenerek yaşatılıyor.
Ramazan Bayramı'nda fethedilen bir şehir
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ögke, AA muhabirine, ikinci fetih sırasında Selçuklu ordusu tarafından 1215 yılı ramazan ayının ilk günü kuşatılan ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü fethedilen Antalya için bu ayın özel yerinin olduğunu söyledi.
Ögke, Antalya'nın Türk - İslam beldesi olmasında ramazanın manevi ikliminin büyük payının bulunduğuna dikkati çekerek, fetihle birlikte çok sayıda İslam eserinin kente kazandırıldığını kaydetti.
Antalya'daki birbirinden değerli İslam eserleri arasında Mevlevihane'nin de özel yerinin olduğunu ifade eden Ögke, "İrfan Meclisi" adı altında haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin Antalya'nın manevi iklimini yaşamak isteyenler için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.
Antalya'daki tarihi derinliği bulunan dini yapılardan bazılarında itikafa girme imkanının da olduğunu belirten Ögke, dileyenlerin Antalya Müftülüğünce önceden belirlenen bu mekanlarda itikafa girebileceklerini dile getirdi.
Ögke, fakülteleri bünyesinde yapılan yüksek lisans tezi çalışmasında Antalya'da yaşamış, bugünlere tekke ya da türbeleri ulaşan 70'ten fazla veli zatın yaşadığını tespit ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"İlk bakışta Antalya, deniz, kum, güneş ve turizm şehri gibi görünüyor ki öyledir de günümüzde ama tarihine baktığımızda adeta her köşesi maneviyat iklimiyle yoğurulmuş. Özellikle Elmalı ve Akseki yöreleri, Antalya'nın ilim ve irfan merkezleri. Elmalı, Sinanı Ümmi, Vahib Ümmi Hazretleri, Eroğlu Nuri, Abdal Musa gibi isimler ile manevi ve irfani yönden Anadolu'nun gelişmiş bir yöresi. Akseki ise medreseleri ve ilim geleneğiyle öne çıkan bir yer."
Ögke, Antalya'nın coğrafi olarak bir yanda Elmalı, diğer yanda Akseki ile hem ilim hem de irfan yönüyle kuşatıldığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.