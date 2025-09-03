Dolar
Kültür

GastroAntalya, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak

Akdeniz Şefler Kulübü Derneğince Antalya'da organize edilen 6. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) 42 ülkeden şefleri ağırlayacak.

Ayşe Yıldız  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
GastroAntalya, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak

Antalya

Cam Piramit'te, Passion Bakery ve Antalya Bilim Üniversitesi sponsorluğunda 21-23 Kasım'da düzenlenecek organizasyon, üç gün boyunca farklı ülkelerden şefleri, sektör profesyonellerini ve gastronomi tutkunlarını buluşturacak.

Yerel lezzetlerden dünya mutfaklarına, tatlı ve pastacılıktan deniz ürünlerine, vegan mutfağından sokak lezzetlerine kadar uzanan kategoriler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

GastroAntalya ve Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüregir, yaptığı açıklamada, organizasyonu, Türk mutfağını ve şeflerini dünyaya tanıtmak, Antalya'yı uluslararası gastronomi başkenti yapmak için düzenlediklerini belirtti.

Yüregir, GastroAntalya'nın 42 ülkeden şefleri, federasyon başkanlarını ve gastronomi profesyonellerini Antalya'da ağırlayan önemli platform olduğunu kaydetti.

