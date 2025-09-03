Dolar
41.17
Euro
48.02
Altın
3,554.38
ETH/USDT
4,416.50
BTC/USDT
111,336.00
BIST 100
10,774.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Carmina Burana" balesi, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Carmina Burana" balesi Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

Sebahatdin Zeyrek  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
"Carmina Burana" balesi, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı eseri antik tiyatroda sahnelendi.

Vladimir Lungu yönetimindeki orkestra ve Orhan Öner Özcan idaresindeki koro, bir sahne kantatı sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hierapolis'in tarihi atmosferinde izleyiciyle buluşan eseri, tiyatroyu dolduran binlerce kişi izleme fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Anadolu'nun her şehir ve beldesine ulaşmak istediklerini belirterek, "Yerleşik temsillerimizin yanı sıra turneler ve uluslararası festivallerle coğrafi sınırları ortadan kaldırıyoruz. Sanatseverlerimizin büyük ilgisi ve teveccühüne teşekkür ederiz. Burada 10 bini aşkın kişinin aynı heyecana tanıklık etmesi bizim için gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "sanat şehri Denizli" hayaline adım adım yaklaştıklarını dile getirerek, bu etkinlikle buna bir adım daha yaklaşmış olduklarını kaydetti.

Etkinliğe, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda misafir katıldı.


Haziran ayında Aşk-ı Memnu operasıyla başlayan etkinlik, Laodikya Antik Tiyatrosu'nda Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseriyle devam etti.

Etkinlik, 29 Kasım'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek Kuğu Gölü balesiyle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gediz Ovası kurutmalık ürünlerle renklendi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 7. yılına girdi
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'den belediyenin fazla çalışanlarla doldurulduğu iddiası
Adalet Bakanı Tunç: Yargı kararına uyulması hukuk devletinin gereğidir
Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım desteği

Benzer haberler

"Carmina Burana" balesi, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi

"Carmina Burana" balesi, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi

Kolombiyalı orkestra şefi Avila, Türkiye'yi ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Piyanist İlyun Bürkev Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'yla Avrupa turnesinde

Piyanist İlyun Bürkev Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'yla Avrupa turnesinde
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet