Dolar
29.45
Euro
32.70
Altın
2,078.91
ETH/USDT
2,370.70
BTC/USDT
42,627.00
BIST 100
7,384.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hatay'da öğrencilerin diktiği kıyafetler ve kuklalar depremzede çocuklara dağıtıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan kıyafetler ve kuklalar, konteyner okulda eğitim gören depremzede öğrencilere dağıtıldı.

Mert Murat Yaşar  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Hatay'da öğrencilerin diktiği kıyafetler ve kuklalar depremzede çocuklara dağıtıldı

Hatay

İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım teknolojileri bölümü öğrencileri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve konteyner okullarda eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri için giysi ve kuklalar dikti.

İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde konuşlandırılan konteyner okullara gönderilen kıyafet ve kuklalar, 80 öğrenciye dağıtıldı.

İskenderun Koordinatör Kaymakam Ceyhun Denli, burada yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da kıyafet ve kuklaların öğrencilere yeni yıl hediyesi olduğunu kaydetti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yıl boyunca 2 bin gündem maddesini karara bağladı
ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz

Benzer haberler

Hatay'da öğrencilerin diktiği kıyafetler ve kuklalar depremzede çocuklara dağıtıldı

Hatay'da öğrencilerin diktiği kıyafetler ve kuklalar depremzede çocuklara dağıtıldı

DASK, 35,9 milyar liralık hasar ödemesinin yüzde 96'sını 6 Şubat depremleri için yaptı

Hatay Hassa'da deprem konutlarının inşası sürüyor

Trakya Kariyer Fuarı'na katılan öğrenciler Baykar standına ilgi gösterdi

Trakya Kariyer Fuarı'na katılan öğrenciler Baykar standına ilgi gösterdi
Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet