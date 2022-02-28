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Yaşam

Hatay'da jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki motorize ekipte yer alan Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner, gece gündüz, yağmur çamur demeden görevini icra ediyor.

Cem Genco   | 28.02.2022
Hatay'da jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide Fotoğraf: Cem Genco/ AA

Hatay

Hatay İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki motosikletli timde yer alan tek kadın Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner, vatandaşın huzur ve güvenliği için görevini başarıyla sürdürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca kara yollarında güvenliği artırmak ve kazalara hızlı müdahale etmek amacıyla oluşturulan motosikletli timde görev yapan Öner (34), mesaisinin önemli bir kısmını motor üzerinde geçiriyor.

Kent genelinde asayişin sağlanmasında önleyici kolluk görevi icra eden dört kişilik timin komutanı Öner, gece gündüz, yağmur çamur, demeden görevini icra ediyor.

"Çevremdeki genç kızlara rol model olduğumuzu düşünüyorum"

Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner, AA muhabirine, jandarma teşkilatının farklı birimlerinde 9 yıldır görev yaptığını anlattı.

Ailesinde çok sayıda asker olduğu için çok sevdiği bu mesleği seçtiğini anlatan Öner, vatana hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Aşkla bağlı olduğu meslekte kendini daha da geliştirmek için çalıştığını aktaran Öner, bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığının açtığı motosikletli ileri sürüş teknikleri kursuna katıldığını belirtti.

Öner, aldığı zorlu eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayarak motosikletli ekibin tim komutanı olarak göreve başladığını anlattı.

Hatay'ın tek kadın motosikletli jandarma personeli olduğu için gururlu olduğunu dile getiren Öner, motosiklet kullanmayı da çok sevdiğini kaydetti.

Öner, yaptığı işle çevresindeki genç kızlara da rol model olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizler motosikletli timler olarak trafiğin akışında ve asayişin sağlanmasında görev alıyoruz. Beni dışarda ilk görenler şaşırıyorlar, genellikle 'motosikleti nasıl kaldırıyorsunuz, ağır değil mi?' gibi sorular alıyorum. Bunun üstesinden gelecek eğitimleri alarak görevimizin başına geçiyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her zaman görevimizi icra etmeye hazırız."

Öner, motosikletli kadın jandarmaların sayısının artmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

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