Dolar
41.31
Euro
48.83
Altın
3,697.72
ETH/USDT
4,512.90
BTC/USDT
115,487.00
BIST 100
11,009.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
logo
Yaşam, insana dair

KOAH hastası depremzede oksijen cihazından ayrıldığı saatlerde sahipsiz hayvanları besliyor

Hatay'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle 9 yıldan bu yana yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdüren 64 yaşındaki Murat Daşdemir, cihazdan ayrıldığı günün 4-5 saatini sahipsiz hayvanların beslenmesine ayırıyor.

Lale Köklü Karagöz  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
KOAH hastası depremzede oksijen cihazından ayrıldığı saatlerde sahipsiz hayvanları besliyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Uzun yıllardan bu yana sahipsiz hayvanlarla yakından ilgilenen Daşdemir, 6 Şubat 2023'teki depremlere Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde eşiyle yaşadıkları kiralık evde yakalandı.

Üç çocuk babası Daşdemir, depremlerde şehirdeki hastanelerin de yıkılmasıyla rahatsızlığı nedeniyle il dışına çıkmak zorunda kaldı.

Önce Antalya, ardından Kilis'e giden Daşdemir, 2 ay boyunca çok sevdiği memleketinden ve evladı gibi baktığı sahipsiz hayvanlarından uzak kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu hasrete dayanamayan Daşdemir, memleketi Hatay'a geri dönerek Haraparası Konteyner Kenti'nde kalmaya başladı.

Rahatsızlığı nedeniyle günün büyük bölümünü oksijen cihazına bağlı sürdüren Daşdemir, kaldığı konteynerde "Maviş" adını verdiği sahipsiz bir kedi yavrusunun bakımını üstleniyor.

Daşdemir, cihazdan ayrıldığı günün 4-5 saatinde de engelli aracıyla sokakları gezerek sahipsiz hayvanlar için yiyecek bırakıyor.

Hayvanları "bebeklerim", "canlarım" diyerek seven Daşdemir, sahipsiz kedi ve köpeklerle yakından ilgileniyor.

"25 yıldır bu canlara bakarım"

Hayvansever Murat Daşdemir, AA muhabirine, depremden önce oyuncak satarak geçimini sağladığını ancak afetin ardından rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle çalışamadığını söyledi.

Şu anda engelli maaşıyla kimseye ihtiyaç duymadan geçimlerini sağladıklarını ifade eden Daşdemir, günün büyük bölümünün konteynerde cihaza bağlı geçtiğini belirtti.

Daşdemir, "emektarım" dediği engelli aracıyla sahipsiz hayvanları beslediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"25 yıldır bu canlara bakarım. Oyuncak satarak hayatımı geçiniyordum, oradaki kazancımla bunlara mama alıyordum. Tabii oyuncak işi depremden sonra bitti. Rahatsızlığım nedeniyle yoğun bakımda yattım çıktım, ellerim ayaklarım hiç tutmuyordu, şimdi oynatabiliyorum çok şükür. Bu canlara çıkıp ufak tefek de olsa elektrikli aracımla mamalarını verebiliyorum. Her gün aynı saatte yola çıkarım. 10-15 bölgem var. Hepsine yemeklerini veririm. Zaten hepsi tanıyor beni, motoru görünce koşuyorlar, yemeklerini veririm, içim rahat eder, ondan sonra tekrar konteynere dönerim."

Yaklaşık 3 ay önce 23 gün boyunca entübe edildiğini ifade eden Daşdemir, hastaneden çıkar çıkmaz da kendisini bekleyen sahipsiz hayvanlarına gittiğini anlattı.

"Ömrümün son gününe kadar onlara bakacağım"

Sahipsiz hayvanların her gün kendisinin yolunu gözlediğini dile getiren Daşdemir, şöyle konuştu:

"Ben gelemediğimde zaten ya hasta olmuşumdur ya hastaneye yatmışımdır. Yolumu gözlüyorlar, geleceğim saati biliyorlar, bu bana huzurlu hissettiriyor, çok mutlu oluyorum. Ömrümün son gününe kadar onlara bakacağım ancak ömrümün son gününde gözüm görmez, kulağım duymaz, ondan sonra da artık Allah'a emanetler. Bunlarsız yapamam çünkü ben bunlarla nefes alıyorum."

Daşdemir, kimseden herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını ancak mama desteğinde bulunmak isteyenlerin katkısını beklediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Spor mu, eğitim mi?" ikilemi geride kaldı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı
Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

KOAH hastası depremzede oksijen cihazından ayrıldığı saatlerde sahipsiz hayvanları besliyor

KOAH hastası depremzede oksijen cihazından ayrıldığı saatlerde sahipsiz hayvanları besliyor

Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" hak sahibi depremzedelerden tam not aldı

Hatay'da Antiocheia Antik Kenti'nin ticari hayatı gün yüzüne çıkarılıyor

Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Milli satranççı Elif, hamlelerini "kadın büyükusta" hedefiyle yapıyor

Milli satranççı Elif, hamlelerini "kadın büyükusta" hedefiyle yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede bir aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet