TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

"Spor mu, eğitim mi?" ikilemi geride kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü "milli sporcu eğitim bursu" ile gençler, hem spor hayatında hem de akademik alanda yol alıyor.

Halil İbrahim Avşar  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
"Spor mu, eğitim mi?" ikilemi geride kaldı Fotoğraf: Yapay zeka tarafından oluşturulmuştur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020'den bu yana uygulanan sistemle 416 milli sporcu, yüzde 100 bursla üniversite eğitimine başladı.

Olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda uluslararası başarı gösteren milli sporcular, bu sistem sayesinde "Spor mu, eğitim mi?" sorusunu geride bıraktı. Türkiye, bu burs modeliyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de eğitimli ve donanımlı sporcularını yetiştiriyor.

Türkiye, spor yatırımlarının meyvesini alırken gençleri spora da teşvik ediyor. Bakanlık verilerine göre, bursla üniversiteye yerleşen milli sporcu sayısı yıllara göre şöyle:

2020-2021: 76 sporcu

2021-2022: 67 sporcu

2022-2023: 104 sporcu

2023-2024: 89 sporcu

2024-2025: 80 sporcu

75 üniversite, 439 başvuru

Türkiye ve KKTC'den toplam 75 vakıf üniversitesi protokol kapsamında yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvurular, 21 Nisan'da başladı.

Bu yıl ilk kez e-Devlet üzerinden yapılan başvurular süreci daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdi. "Milli sporcu eğitim bursu" için bu yıl şu ana kadar 439 sporcu başvuruda bulundu.

Sporculara "ikinci kariyer" yolu

Burs programı yalnızca bugünkü sportif başarıları desteklemiyor, aynı zamanda spor sonrası hayata hazırlanma fırsatı da sunuyor.

Eğitim desteğiyle donanım kazanan sporcular, sahadan sonra iş ve sosyal hayatta da güçlü bir şekilde yer alabiliyor.

"Spor mu, eğitim mi?" ikilemi geride kaldı
