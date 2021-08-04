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Yaşam

Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde süren orman yangınında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı.

Mustafa Hatipoğlu   | 04.08.2021
Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Antalya

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sürüyor.

İlçe merkezine yaklaşması önlenen ve kısmen kontrol altına alınan yangından ormanlık alandaki hayvanlar da etkileniyor.

Sabah saatlerinde alevlerden kaçarak yol güzergahından ilerlemeye çalışan bir kaplumbağa Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Ender Erol'un dikkatini çekti.

Güvenli bir bölgeye alınan kaplumbağaya orman işçilerince su verildi.


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