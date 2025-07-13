İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker, 3 dozer ile İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.