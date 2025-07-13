Ordu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Trabzon
İlçedeki organize sanayi bölgesinde yer alan kağıt ve plastik gibi malzemelerin yer aldığı geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, belediye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına 100'den fazla personel, 20 araç ile müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Öte yandan yangında tesiste hasar oluşurken, tesise ait bir iş makinesi de zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.