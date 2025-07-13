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Başkentte 26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Gökbulut, Aykut Karadağ  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Başkentte 26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi öldü Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangında 7'si itfaiye eri, 39 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.


112 Acil Sağlık ekipleri ise olay yerinde 26 kişinin ayakta tedavisini gerçekleştirirken, 20 kişi de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Yangında ilk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında 3,5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hastaneye sevk edilenlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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