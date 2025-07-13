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TRT Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
TRT Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yönetim kurulu üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner atandı.

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