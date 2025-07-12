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Tarihi Diyarbakır Surları'na "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları'na Türk bayrağı asıldı.

Ömer Yasin Ergin  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Tarihi Diyarbakır Surları'na "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı

Diyarbakır

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı" çağrısı kapsamında Diyarbakır Surları'na şanlı al bayrağın gururla asıldığı belirtildi.

Surlarda dalgalandırılan bayrağın birliğin, kardeşliğin ve bağımsızlığın simgesi olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım."

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