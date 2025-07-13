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İzmir'de yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.

Yusuf Çınar, Metin Aydemir  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İzmir'de yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.

Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında batan motoryatın çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay sırasında motoryatta bulunan personel Naci Bilen'in ifadesinde, sabah saatlerinde teknede elektrik olmadığını, sigortayı açtığını, bir süre sonra makine dairesinden dumanların gelmeye başladığını söylediği öğrenildi.

Bilen'in, aniden bir alevlenme olduğunu ve hızla yangının büyüdüğünü aktardığı belirtildi.

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