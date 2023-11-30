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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden ziyarete açıldı

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Gölcük Tabiat Parkı kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden ziyarete açıldı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kuvvetli rüzgar nedeniyle dün, tabiat parkının içinde ve ziyaretçi yürüyüş yollarının kenarlarında devrilen çok sayıda ağacın kaldırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında ziyaretçi girişi durdurulan tabiat parkı, ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, doğal güzelliklerin sunduğu güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

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