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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki park, bahar aylarının gelmesiyle ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

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Günübirlik yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelelerde fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında açan sarı ve beyaz papatyalar arasında vakit geçirdi.

Bazı tatilciler, park alanlarında yer bulamadıkları için araçlarını Bolu-Seben kara yolunun kenarına bıraktı.

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