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Teknoloji

Bolu'da üniversite öğrencisi "akıllı emniyet kemeri" projesi geliştirdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencisi Aslıhan Eyrek, "akıllı emniyet kemeri" projesi hazırladı.

Zafer Göder  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Bolu'da üniversite öğrencisi "akıllı emniyet kemeri" projesi geliştirdi Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

BAİBÜ Bolu Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Programı ikinci sınıf öğrencisi Eyrek, gazetede emniyet kemeriyle ilgili okuduğu haberden etkilenerek proje geliştirmeye karar verdi.

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Eyrek, hem emniyet kemerinin doğru kullanımı hem de yolculuk esnasında sürücünün sağlık parametrelerindeki değişimi algılayabilecek emniyet kemeri tasarlama fikrini hocasıyla paylaştı.

"Kalp atışını algılayan emniyet kemeri" projesi hazırlayan Eyrek, bunun geliştirilerek otomobil firmaları tarafından kullanılmasını istiyor.

"Emniyet kemerini 'akıllı' hale getirebiliriz diye düşündük"

Aslıhan Eyrek, AA muhabirine, çevresindeki birçok kişinin emniyet kemerini doğru kullanmadığını söyledi.

Emniyet kemeri ikazını engellemek isteyenlerin farklı yöntemler kullandığını dile getiren Eyrek, "Proje fikri bu şekilde ortaya çıktı, şu anda gelişim sürecinde. Araçlarda emniyet kemerinin çok ilkel kaldığını düşünüyoruz. Tüm araba firmaları kalite fark etmeksizin tek tip kemer kullanıyor." dedi.

Eyrek, birçok açıdan gelişen otomotiv sektöründe emniyet kemerlerinin de geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Emniyet kemerini 'akıllı' hale getirebiliriz diye düşündük. Kalp atışını algılayarak, kalp atışındaki anormalliklerden kişinin sağlığında olanları fark ederse kemer daha çabuk önlem alınabilir diye düşündük. Kalp atışını algılamada sensör kullanılacak. Kalp atışını hissetmeden araç çalışmayacak ve hareket etmeyecek, uyarı ikaz sesi durmayacak. Emniyet kemerini takmayı zorunlu hale getirecek. Bu da artık bir davranış biçimi halini alacak." diye konuştu.

Bölüm başkanı Doç. Dr. Niyazi Gümüş de projenin, sosyal yönü güçlü bir çalışma olduğunu belirterek, "Emniyet kemerini takmayı zorunlu hale getirecek proje, kazalardaki yaralanma ve ölüm olaylarının yanı sıra kalp ritmini takip etme özelliğiyle kalp krizi gibi olası sağlık sorunlarını da önceden tespit edebilmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Gümüş, projenin fikir aşamasında olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Projemizin sürüş konforu ve güvenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Otomobil firmalarının da projeye ilgi duymasını bekliyoruz." dedi.

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