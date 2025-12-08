Dolar
42.55
Euro
49.66
Altın
4,215.26
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,132.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Göksu travertenlerini yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti

Giresun'da, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini bu sezon yaklaşık 350 bin kişi gezdi.

Gültekin Yetgin  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Göksu travertenlerini yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti

Giresun

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan travertenler, sezonun açıldığı Nisan ayından bu yana yoğun ilgi gördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dün itibariyle 350 bin civarında kişinin gezdiği travertenler, kent ve bölge turizmine önemli katkı sağladı.

Travertenlerin 2026'nın Mart ayında kapılarını tekrar ziyaretçilerine açması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda bir polis vurularak ağır yaralandı
İstanbul'da "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programı düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
İzmir'de kontrolden çıkan pikap iş yerinin deposuna girdi
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı

Benzer haberler

Göksu travertenlerini yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti

Göksu travertenlerini yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti

Ağrı Dağı'na yapılan 75 kilometrelik "turizm ve güvenlik yolu" tamamlandı

Şebiarus ziyaretçileri kelebeklerin tropikal dünyasını da keşfedecek

Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisi açıklandı

Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisi açıklandı
Bakan Ersoy: Türk mutfağını uluslararası arenada daha görünür kılmak için yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini veriyor

Bakan Ersoy: Türk mutfağını uluslararası arenada daha görünür kılmak için yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini veriyor
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet