Euro
10.01
Dolar
8.35
BIST 100
1,415.16
Altın
1,773.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Gaziantepli Ayşegül'ün İHA ve SİHA'ları yakından görme hayali gerçek oldu

Gaziantep Valiliği, kentte yaşayan ve İHA/SİHA'ları yakından görmek isteyen 14 yaşındaki Ayşegül'ün hayalini gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Parlak   | 05.05.2021
Gaziantepli Ayşegül'ün İHA ve SİHA'ları yakından görme hayali gerçek oldu

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik koordinesinde başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası kapsamında 14 yaşındaki Ayşegül İHA ve SİHA'ları yakından görmek istediğini söyledi.

Vali Davut Gül, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla iletilen talebinin ardından evinde ziyaret ettiği Ayşegül'e imkanlar dahilinde hayalini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Görüşmelerin ardından Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden alınan Ayşegül, Gaziantep’te bulunan Jandarma İHA Taktik Komutanlığına götürüldü.

Burada İHA ve SİHA'ları yakından görme fırsatı bulan Ayşegül, hayalini gerçekleştiren Vali Davut Gül ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Ağabeyinin asker olduğunu, hava araçlarına ilgisinin buradan geldiğini ifade eden Ayşegül, "İlk defa bir hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum, çok duygulandım. Buradaki abiler de benimle çok güzel ilgilendiler. Bu hayalimin izinden gidecek ve uçak mühendisi olmak için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk Kovid-19 aşısı yaptırdı
Türkiye'de toplumsal aşılamada 2. aşamanın sonuna yaklaşıldı
Türkiye'de 12 'Kovid-19 aşı' çalışması yürütülüyor
İngiliz hükümetinden Kovid-19 varyantlarına karşı aşı geliştirilmesi için ek finansman
Hindistan'da Yüksek Mahkeme: Solunum cihazı eksikliğine bağlı Kovid-19 kaynaklı ölümler 'soykırımdan farksız'

Benzer haberler

Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı

Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı

Gaziantepli Ayşegül'ün İHA ve SİHA'ları yakından görme hayali gerçek oldu

Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

İkna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist pişmanlığını anlattı: Bir maşa olarak kullanıldığımı anladım

İkna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist pişmanlığını anlattı: Bir maşa olarak kullanıldığımı anladım
Beş ilin ormanlarına ailecek göz kulak oluyorlar

Beş ilin ormanlarına ailecek göz kulak oluyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğünden Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama