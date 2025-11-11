Dolar
logo
Ekonomi

Türkiye'de 10 halıdan 9'u Gaziantep'te üretiliyor

Türkiye'deki makine halısı üretiminin yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Gaziantep, ihraç edilen her 3 halıdan 2'sini de üreterek sektörün Türkiye'deki lokomotifi konumunda bulunuyor.

Ömer Faruk Salman  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Türkiye'de 10 halıdan 9'u Gaziantep'te üretiliyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanvekili Bekir Şahan, AA muhabirine, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen halı üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Kentteki güçlü kümelenme yapısı, üretim kapasitesi ve tasarım altyapısı sayesinde Gaziantep'in sektörde lider konuma geldiğini dile getiren Şahan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretilen halıların yüzde 90'ı Gaziantep'te üretiliyor. İhraç edilen halıların yaklaşık yüzde 70'i de buradan gönderiliyor. Kalan kısmı ise İstanbul gibi diğer illerimizden çıkıyor. Dünyada ender şekilde lider olduğumuz sektörlerden birini yürütüyoruz. Gaziantep'ten 2025'in 10 ayında 1,6 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki ihracat ise 2,3 milyar dolar oldu. Yıl sonu hedefimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İhracatın 3'te 2'si Gaziantep'ten

Şahan, şu anda ihraç edilen her 3 halıdan 2'sinin Gaziantep’ten gönderildiğini, Türkiye'de üretilen her 10 halıdan 9'unun da yine Gaziantep'te üretildiğini belirtti.

Kentteki üretim ve istihdam gücüne dikkati çeken Şahan, şöyle devam etti:

"Burada güçlü bir altyapı olduğu için şu anda dünyada halı sektöründe bir numarayız. Kentte 150-200 üretici firmamız bulunuyor. Gaziantep'in AR-GE, tasarım ve yenilik alanında rakibi yok. Firmalarımız son derece kaliteli halılar üretiyor. Sektörde doğrudan 60 bin, dolaylı olarak 300 bin kişi bu işten evine ekmek götürüyor. Halılarımızın en çok ihraç edildiği pazar ABD, ihracatın yaklaşık yüzde 25'i buraya yapılıyor. Yüzde 10 Irak, yüzde 10 Suudi Arabistan şeklinde devam ediyor."

Ucuz işçilikli ülkelerle rekabet ediliyor

Pazarda ucuz işçilik nedeniyle rekabet ettikleri ülkeler olduğuna işaret eden Şahan, "Özbekistan, Mısır, Fas, Cezayir, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerle bu nedenle rekabet ediyoruz. Onlarda bizimki gibi bir kümelenme yapısı yok. Şu anda sektörün gücü hala Gaziantep'in elinde. İlerleyen süreçte işçilik maliyetlerinin dolar bazında daha iyileşmesiyle bu sektör Gaziantep'te daha da ileri gidecek." dedi.

Şahan, ihracatı artırmak için her yıl 4-5 ticari heyet düzenlediklerini belirterek, 2025 yılında Katar, Dubai, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Rusya'ya ticari heyetler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'de 10 halıdan 9'u Gaziantep'te üretiliyor

