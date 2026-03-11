Dolar
Ekonomi

Türkiye'den 2 ayda 1,9 milyar dolarlık hububat ihracatı

Türkiye'den ocak-şubat döneminde 1,9 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Ömer Faruk Salman  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Türkiye'den 2 ayda 1,9 milyar dolarlık hububat ihracatı

Gaziantep

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın ilk iki ayındaki ihracatında ilk sırada 191,8 milyon dolarlık dış satımla ayçiçek yağı geldi. Çikolata ve kakao bazlı ürünlerden 170,3 milyon dolar gelir elde edilirken, bisküvi, gofret, makarna ihracatı ise 150 milyon doları aştı.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yurt dışında yaşanan gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkisinin yoğunlaştığı bu süreçte, sektörün dikkatinin Orta Doğu'daki gerilimler üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

İran ile bağlantılı olarak bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerin küresel gıda ticaretini yalnızca siyasi açıdan değil, enerji ve lojistik kanalları üzerinden de etkileyen yeni bir belirsizlik alanı oluşturduğunu dile getiren Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik riskleri ve ticari gemi trafiğinde zaman zaman yaşanan aksaklıklar, küresel emtia taşımacılığı açısından kritik bir dar boğaza işaret ediyor. Küresel tüketimin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen, günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrolün geçtiği bu koridorda yaşanan gerilim, enerji fiyatları üzerinden tarım ve gıda piyasalarına da yansıyabiliyor."

Tiryakioğlu, İran ile ticaretin, ihracatçı firmaların Orta Doğu'daki rekabetçiliğini sürdürebilmesi açısından önemli bir konu olduğuna değinerek, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ithalat yapan İran'ın, Türkiye için de önemli bir pazar niteliği taşıdığını kaydetti.

