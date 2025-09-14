Dolar
Yaşam

Fındık ikram ettiği kargayla dostluk kurdu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındık üreticisi ile karganın dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Hayati Akçay  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Fındık ikram ettiği kargayla dostluk kurdu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Ramazan Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda taksicilik yaparak geçimini sağlayan Kemal Demirbaş, yaklaşık 1 ay önce fındık bahçesinde hasat yaptığı sırada yanına yaklaşan kargaya beslenmesi için fındık verdi.

İlerleyen günlerde karganın sürekli yanına geldiğini fark eden Demirbaş, "Şakir" adını verdiği kargayla herkesin şaşırdığı bir dostluk kurdu.

Gün içerisinde Demirbaş'ın yanına gelerek kendini sevdiren, bardaktan çay içen, peynir ve hamsi yiyen karga, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Demirbaş, zaman zaman karga sesi çıkartarak evinin balkonuna çağırdığı kuşla gün boyu vakit geçiriyor.

Kemal Demirbaş, AA muhabirine, fındık hasadı yaptığı sırasında karganın yanına geldiğini belirterek "Karganın ağzında fındık vardı. Ben de fındığı kırarak kendisine verdim. Karga fındığı yedikten sonra bizi bırakmadı. Her gün bahçeye gittiğimizde yeniden yanımıza gelmeye devam etti. Akşama kadar çevremizde dolaştı." dedi.

Karganın kendisini takip ederek evine kadar geldiğini anlatan Demirbaş, karganın bir süre sonra evin balkonuna gelerek cama vurmaya başladığını belirtti.

"Çok sevdiği yiyecek ekmek, kaşar peyniri ve hamsi"

Her gün balkonuna gelen kargaya su ve yiyecek verdiğini ifade eden Demirbaş, şöyle devam etti:

"Adını Şakir verdiğimiz karga o gün bugündür bizi bırakmadı. En çok sevdiği yiyecek ekmek, kaşar peyniri ve hamsi. Karga gün içinde zaman zaman gözden kayboluyor. Bir süre yeniden eve dönüyor. Mahalledeki bazı evlere de gittiğini gördüm. Karga adeta mahallenin maskotu haline geldi."

Çocuklarının da karga ile yakından ilgilendiğini aktaran Demirbaş, "Biz kendisine çok alıştık. Bir gün bizi bırakıp gitmesinden çok korkuyoruz. Biz asla kendisini doğal yaşamından alıkoymuyoruz. Kendisi özgür şekilde gündüzleri uçup yeniden eve dönüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
