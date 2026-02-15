Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,061.00
BTC/USDT
70,259.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pistler kayakseverlerle doldu.

Ergün Haktanıyan  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondollarla manzarayı seyretti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege'nin batısı için kuvvetli yağış, Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Sivas'ta yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi su altında kaldı
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Münih'te MİT Başkanı Kalın ile görüştü
İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı
Bazı illerde olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kayseri'de operasyonda yaralanan polisle telefonda görüştü

Aynı yastığa 64 yıl baş koyduğu eşinin mezarını her hafta ziyaret ediyor

Lise öğrencileri, ballara gelen eşek arılarını engellemek için yapay zeka destekli kovan sistemi geliştirdi

Lise öğrencileri, ballara gelen eşek arılarını engellemek için yapay zeka destekli kovan sistemi geliştirdi
Kayseri'de yaklaşık 300 kiloluk fil hastası kişi, özel ekiple evinden çıkarılıp hastaneye sevk edildi

Kayseri'de yaklaşık 300 kiloluk fil hastası kişi, özel ekiple evinden çıkarılıp hastaneye sevk edildi
Günde 2 paket tükettiği sigaradan 10 yıl sonra tedaviyle kurtuldu

Günde 2 paket tükettiği sigaradan 10 yıl sonra tedaviyle kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet