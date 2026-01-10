Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,098.00
BTC/USDT
90,692.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sercan Küçükşahin  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

İç Anadolu'nun zirvesi olarak nitelendirilen Erciyes Dağı, hafta sonu tatilinin ilk gününde binlerce misafir ağırladı.

Yerli ve yabancı konuklar, Erciyes'te kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan, aşırı rüzgar nedeniyle Hacılar ve Hisarcık kapıda tesislerin kapalı olması nedeniyle Tekir ve Develi Kapı'da yoğunluk yaşandı.

  

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Milli kayakçılar İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Erzincan'ın tarihi Kemah ilçesinde snowboardcular dağdan ilçe merkezine kayarak indi

Kayaklı koşucular milli takım hayaliyle Dumanlı Tabiat Parkı'nda kampta

Kayaklı koşucular milli takım hayaliyle Dumanlı Tabiat Parkı'nda kampta
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Birçok ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Pamukkale 2025'te Denizli nüfusunun 2 katından fazla turist ağırladı

Pamukkale 2025'te Denizli nüfusunun 2 katından fazla turist ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet