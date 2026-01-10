Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Özgür Alantor  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankara ve İstanbul ile çevre illerden birçok kayakseveri ağırlayan tesiste, hafta sonu nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Ankara'dan hafta sonu tatili için gelen Sefa Çetin, AA muhabirine, bölgeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Teleferiğe bindik, çok eğlendik. Kayak yapanlar, kızakla kayanlar var. Hepsi çok güzel. Herkesi bekleriz buraya. Ben burada çok mutluyum. Yarıyıl tatili yaklaşıyor, herkesin gelip görmesi lazım." dedi.

Ailesiyle gelen Demir Mahmutoğlu ise çok eğlendiğini belirterek, "Kaymak çok güzel, kar topu savaşı yapmak çok eğlenceli. Çıkarken biraz yoruluyoruz ama kızakla kayarken çok eğleniyoruz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 4 bin 444 projeyle 1,5 milyon gençle etkileşime girdik
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanlar Sugiono ile Sjamsoeddin'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Gaziantep’teki Barak Ovası’nda fıstık bahçeleri karla kaplandı

Gaziantep’teki Barak Ovası’nda fıstık bahçeleri karla kaplandı
Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor

Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor
Yağmur suyu hasadıyla kuraklığa dirençli şehirler oluşturulabilir

Yağmur suyu hasadıyla kuraklığa dirençli şehirler oluşturulabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet