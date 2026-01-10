Erzurum'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu
Erzurum'un Horasan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal bölgede rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Kadıcelal Mahallesi kırsal Çayanyurdu bölgesinde rahatsızlanan Caner Aktaş'ı yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgeye, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Horasan Şube ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışmanın ardından sağlık ekipleri bölgeye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı.
Aktaş, daha sonra sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.