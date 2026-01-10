Dolar
Yaşam

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Serhat Zafer  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki merkeze gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya çıkardı.

5'i profesyonel 7 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

