Milli kayakçılar İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil edecek.
Ankara
Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Erzurum'un Kandilli ilçesinde düzenlenen seçmelere 7 erkek ve 3 kadın sporcu katıldı.
Kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz, Milano kentinde 6-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı