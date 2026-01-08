Dolar
Spor

Milli kayakçılar İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Salih Ulaş Şahan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Milli kayakçılar İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Ankara

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Erzurum'un Kandilli ilçesinde düzenlenen seçmelere 7 erkek ve 3 kadın sporcu katıldı.

Kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz, Milano kentinde 6-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

